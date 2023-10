Panama sospende le nuove concessioni per le estrazioni minerarie

Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha annunciato la decisione di sospendere nuove concessioni minerarie nel Paese, dopo i disordini e le proteste popolari che da una settimana denunciano lo sfruttamento delle risorse nazionali da parte di imprese private. lo riporta Telesur.

Il provvedimento, siglato con un decreto esecutivo, è una risposta a quanti nei giorni scorsi avevano chiesto l'annullamento del contratto firmato di recente tra il governo e Minera Panama, una sussidiaria della canadese First Quantum Mineral.

In un messaggio televisivo, il presidente Cortizo ha annunciato che "tutte le nuove richieste di estrazione di metalli e anche quelle attualmente in corso di valutazione verranno respinte in blocco" dichiarando la misura immediatamente esecutiva.



