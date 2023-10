Galapagos: scoperte due nuove barriere coralline incontaminate

Un gruppo di ricercatori ha scoperto nel mare delle isole Galapagos, nell'ambito di una campagna durata 30 giorni, due nuove barriere coralline incontaminate, di cui una misura 800 metri, l'equivalente di otto campi di calcio, e l'altra 250.

A bordo della nave Falkor, e utilizzando un robot sottomarino denominato SuBastian, i 24 ricercatori hanno potuto localizzare nelle acque dell'arcipelago le due barriere ad una profondità di 370 e 420 metri, e anche due montagne sottomarine che non erano mai state mappate prima.

In un comunicato, il ministero dell'Ambiente ecuadoriano ha sottolineato l'importanza del rinvenimento, e ricordato che la prima scoperta nella zona di una barriera corallina in acque profonde era stata fatta nell'aprile scorso.

Gli esperti che integrano la missione hanno indicato che le due barriere presentano una ricca diversità di specie di coralli duri, suggerendo che probabilmente la loro formazione è cominciata migliaia di anni fa.

Commentando l'annuncio, il direttore del Parco nazionale delle Galapagos, Danny Rueda Córdova, ha sostenuto che "queste informazioni non sono solo preziose dal punto di vista scientifico, ma forniscono anche una solida base per prendere decisioni che proteggano efficacemente questi ecosistemi, salvaguardando la diversità biologica che ospitano e garantendo la loro resilienza in un ambiente in costante cambiamento".





