Venezuela: Corina Machado vince le primarie dell'opposizione

Come ampiamente atteso, l'ex deputata conservatrice, María Corina Machado, è stata scelta come candidata unica dell'opposizione alle presidenziali del 2024 in Venezuela, quando affronterà l'attuale capo dello Stato chavista, Nicolas Maduro.

L'esponente di Vente Venezuela ha vinto con oltre il 93% dei voti, ottenendo 552.430 preferenze, secondo i primi dati delle primarie tenute ieri e diffusi dalla Commissione nazionale delle primarie (Cnp).

I primi risultati diffusi dal presidente della Cnp, Jesús María Casal, danno il candidato Carlos Prosperi al secondo posto, con 28.153 voti, e Delsa Solórzano al terzo con 4.565.





