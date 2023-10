Seggi aperti in Argentina per le elezioni presidenziali

Seggi aperti, in Argentina, per le elezioni politiche: dalle 8 locali (le 13 italiane), 34,4 milioni di cittadini avranno dieci ore di tempo (fino alle 18, le 23 italiane) per esprimere il loro voto, che è obbligatorio per legge. Dovranno decidere chi sarà il loro prossimo presidente, che resterà in carica fino a dicembre 2027. In parallelo, verrà definita anche una nuova formazione del Congresso, che sarà parzialmente rinnovato, con 24 senatori in rappresentanza di otto province e 130 deputati.

Cinque candidati si contendono la successione al presidente uscente, Alberto Fernández, e alla sua vice, Cristina Fernández de Kirchner, ma solo tre (Sergio Massa della coalizione governativa Unión por la Patria, la conservatrice Patricia Bullrich di Juntos por el Cambio e l'ultraliberista Javier Milei di La Libertad Avanza) hanno concrete speranze di vincere o di accedere a un eventuale ballottaggio previsto per il 19 novembre.



