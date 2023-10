Messico, 'occorre assistere i migranti nei Paesi di origine'

"Occorre assistere le persone nei loro luoghi di origine perché la migrazione non è per piacere, ma per necessità". Lo ha affermato il presidente messicano Manuel Andres Manuel Lopez Obrador arrivando al vertice sulle migrazioni, a Palenque, nel sud del Messico.

Il summit, a cui partecipano undici Paesi latinoamericani, è stato convocato dal leader messicano per discutere 'le cause profonde' delle migrazioni e trovare soluzioni congiunte.

L'incontro ha preso il via dopo una visita nella zona archeologica della città maya, blindata per l'occasione.

Alla riunione, presieduta da Lopez Obrador, che si è detto "ottimista" partecipano i capi di Stato di Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela e Haiti, mentre per El Salvador e il Belize, sono presenti i vicepremier. Panama, Guatemala, Ecuador e Costa Rica sono invece rappresentati dai loro ministri degli Esteri.

Secondo dati recenti dell'Unhcr, da agosto, sono tra i tremila e i seimila i migranti che attraversano la frontiera meridionale del Messico ogni giorno.



