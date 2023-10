Il Venezuela oscura su radio e tv le primarie dell'opposizione

Il governo di Nicolas Maduro ha ordinato ai media venezuelani di "non diffondere commenti o notizie che abbiano a che fare con le primarie dell'opposizione", che si svolgono oggi in Venezuela: è quanto ha denunciato il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa locale (Sntp), secondo il quale il blocco dell'informazione starebbe avvenendo attraverso la Commissione nazionale delle telecomunicazioni (Conatel), l'ente che regola le licenze che consentono il funzionamento di radio e tv aperte nel Paese.

"I principali circuiti radiofonici e televisivi a livello nazionale hanno sospeso le operazioni", ha precisato Sntp. Anche l'Istituto venezuelano della stampa e della società (Ipys) ha verificato che i principali circuiti radiofonici e televisivi nazionali del Venezuela hanno sospeso le loro attività per coprire le primarie dell'opposizione in almeno cinque Stati in cui hanno corrispondenti.

Le opposizioni venezuelane oggi dovranno scegliere il candidato che affronterà il candidato del chavismo alle elezioni del 2024. L'ex deputata conservatrice María Corina Machado è la grande favorita, nonostante sia stata resa ineleggibile per 15 anni dall'esecutivo di Maduro.

