Leader opposizione Venezuela, accordo con Maduro non dà certezze

"Il testo annunciato dell'accordo non dà certezze ai venezuelani, poiché non specifica le azioni o le scadenze concrete che apriranno la strada fino al 2024": lo ha scritto sui social la candidata conservatrice alla presidenza del Venezuela, Maria Coria Machado, a proposito dell'accordo per libere elezioni firmato tra il governo di Nicolas Maduro e l'opposizione. Machado - candidata alle primarie dell'opposizione di domenica prossima nonostante sia stata dichiarata ineleggibile per 15 anni dall'esecutivo chavista - ha ricordato che, in passato, Maduro ha firmato accordi che "ha ripetutamente violato".

L'ex deputata ha poi invocato "la libertà immediata di tutti i prigionieri politici, civili e militari, la cessazione delle persecuzioni e la garanzia di elezioni presidenziali in cui siano rispettati i diritti politici e civili di tutti i venezuelani che vivono dentro e fuori dal nostro Paese".



