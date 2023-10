Il progressista Massa guida i sondaggi nel voto in Argentina

Il ministro dell'Economia e candidato del peronismo progressista alla presidenza dell'Argentina, Sergio Massa, guida le intenzioni di voto al primo turno, con il 30,9% per le elezioni di domenica. Lo rivela l'ultimo sondaggio pubblicato dall'istituto brasiliano AtlasIntel per la Cnn.

A meno di cinque punti percentuali da Massa rincorre l'ultraliberista Javier Milei (La Libertad Avanza), col 26,5%, mentre la candidata del centro-destra, Patricia Bullrich (Juntos por el cambio), si trova in terza posizione col 24,4%.

Nell'ambito dell'indagine, condotta tra il 10 e il 13 ottobre, sono state consultate 5702 persone di età superiore ai 16 anni. Il margine di errore è calcolato in un punto percentuale.



