In Ecuador una 'first lady' influencer di origini italiane

L'Ecuador che ha appena eletto il più giovane presidente della sua storia, il 35enne Daniel Noboa Azín, avrà una 'first lady' altrettanto giovane e atipica.

Lavinia Valbonesi, 25enne nutrizionista, modella e influencer di origini italiane, è stata un elemento chiave della campagna digitale di Noboa, che in più occasioni ha fatto tendenza tra gli utenti dei social più seguiti dagli adolescenti come TikTok.

Valbonesi godeva già di una certa popolarità tra gli ecuadoriani, ma per motivi estranei alla politica, grazie agli oltre 338mila follower su Instagram e più di 209mila su Tiktok.

Sui suoi social si definisce "Mamma di quasi due figli e specialista in nutrizione".

Dopo che Noboa è entrato nel ballottaggio delle elezioni, lo scorso agosto, Valbonesi ha annunciato la sua gravidanza. Alla fine del secondo dibattito presidenziale, ha riferito di aver avuto un'emorragia, ma che è stata superata.

La giovane, il cui padre è italiano, è nata nella cittadina di Chone, nell'Ecuador occidentale, ed è cresciuta nelle Isole Galapagos. Ha incontrato Noboa quando aveva 21 anni e lo ha sposato nell'agosto 2021, diventando mamma per la prima volta nel 2022.



