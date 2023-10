Brasile: sicurezza, Rio riceve l'aiuto della Forza nazionale

Da oggi, 150 agenti della Forza nazionale brasiliana inizieranno a lavorare per garantire la sicurezza a Rio de Janeiro. In un primo momento, il contingente rafforzerà le azioni sulle autostrade sotto il coordinamento della Polizia stradale federale.

L'attenzione sarà posta sulla lotta all'ingresso di armi e droga, nonché sull'identificazione e l'arresto dei leader delle fazioni criminali.

Il segretario esecutivo del ministero della Giustizia e Pubblica sicurezza, Ricardo Cappelli, domani incontrerà il ministero pubblico federale per discutere le questioni relative all'azione delle forze di sicurezza federali nella metropoli carioca.

L'aiuto della Forza nazionale è stato richiesto dal governatore di Rio, Cláudio Castro, per aiutare la polizia di Stato nei blitz contro i narcotrafficanti locali.

Lunedì scorso il governo di Rio ha lanciato una mega-operazione contro le organizzazioni criminali delle 'favelas' di Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus.

Gli agenti sono alla ricerca dei responsabili dell'addestramento alla guerriglia a Maré, della morte di tre medici sul lungomare di Barra da Tijuca e dei responsabili del lancio di granate sull'Avenida Brasil.



