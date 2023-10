Trovati in Colombia i resti di un marsupiale da denti a sciabola

Buona parte dello scheletro di un "marsupiale dai denti a sciabola", che abitava il nord del Sud America 13 milioni di anni fa, è stato ritrovato nel deserto colombiano di La Tatacoa da un gruppo di scienziati locali.

"Grazie a questa nuova scoperta, abbiamo potuto conoscere in dettaglio questa affascinante specie, attraverso analisi che ci hanno permesso di capire come erano questi predatori estinti e come vivevano nell'America del Sud neotropicale milioni di anni fa", ha detto Catalina Suárez, che ha condotto la ricerca.

I marsupiali dai denti a sciabola sono scientificamente conosciuti come Anachlysictis gracilis, pesavano circa 23 chili, somigliavano ad una lince ed erano molto più piccoli del Thylacosmilus atrox che popolava la Patagonia e somigliava agli attuali puma. È la prima volta che vengono ritrovati quasi tutti i resti di questo animale preistorico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA