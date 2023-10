Obrador, 'stop con i viaggi all'estero, penserò solo al Messico'

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha confermato la sua presenza alla prossima riunione sulla cooperazione Asia-Pacifico, che si terrà a San Francisco a metà novembre. Ma sarà uno dei suoi rari viaggi all'estero.

In una conferenza stampa, il capo di stato ha dichiarato di non voler più uscire dal Paese fino al termine del suo mandato (autunno 2024) e di volersi dedicare solo ai problemi interni.

"Non intendo più lasciare il Messico, la ministra degli Esteri Alicia Barcena mi rappresenta molto bene, ha una grande conoscenza della politica economica e delle relazioni internazionali, è stata una buona decisione sceglierla", ha affermato Obrador.



