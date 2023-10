Il gradimento del presidente brasiliano Lula è in calo al 51,6%

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha un gradimento del 51,6%, con un calo di 2,5 punti percentuali rispetto al sondaggio precedente realizzato dall'Istituto Paraná Pesquisas.

Nello stesso rilevamento, e dopo nove mesi dal suo insediamento nel palazzo del Planalto, il capo di Stato brasiliano ha visto aumentare la disapprovazione da parte del campione consultato al 43,5%, con un aumento di 4,3 punti percentuali.

Per quanto riguarda l'economia, il 41% degli intervistati ha affermato che la situazione è rimasta la stessa da quando Lula è entrato in carica a gennaio. Un altro 30,5% ha risposto che l'economia è migliorata, mentre il 27% ha indicato di avvertire un peggioramento.

Ad una domanda infine sulle attese per il futuro, il 28,4% ha detto di essere ottimista, il 38,2% di non attendersi cambiamenti e il 31,3% di temere un peggioramento.

Paraná Pesquisas ha intervistato 2020 persone fra il 29 settembre e il 3 ottobre in 162 città del Paese, in un sondaggio che ha un margine di errore di +/- 2,2 punti percentuali.





