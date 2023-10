Brasile: forti piogge a Santa Catarina, scatta l'allerta

Forti piogge si sono registrate nelle prime ore di oggi, dopo due giorni di tempo calmo, nello Stato brasiliano di Santa Catarina (sud).

La regione più colpita è la Valle di Itajaí, al centro dello Stato, e i comuni dell'ovest vicino al confine con l'Argentina, secondo la Protezione civile.

Le previsioni dei meteorologi sono di precipitazioni fino a 100 mm, scariche elettriche e forti venti. Si prevede che il maltempo colpirà anche lo Stato confinante di Rio Grande do Sul.

I temporali iniziati la scorsa settimana a Santa Catarina hanno colpito 198 città, mentre sono 98 i comuni in stato di "emergenza" con persone sfollate dalle loro case.

A settembre, Santa Catarina è stata parzialmente colpita da un ciclone extratropicale che ha provocato almeno 50 morti e vari dispersi nel Rio Grande do Sul.



