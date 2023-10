Brasile: blitz 1.000 agenti nelle favelas di Rio

Le forze di sicurezza brasiliane hanno avviato oggi per il secondo giorno consecutivo una operazione a Rio de Janeiro contro organizzazioni criminali nel Complexo da Maré e nella Cidade de Deus, con la partecipazione di 1.000 agenti.

In un comunicato diffuso attraverso i social, il governo di Rio de Janeiro ha confermato che "le forze di sicurezza hanno iniziato oggi la seconda fase dell'OperaçãoMaré". Circa 1.000 uomini, si precisa, "lavorano in otto comunità del Complexo da Maré e di Cidade de Deus".

Ieri due elicotteri della polizia sono stati colpiti e hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza durante il primo giorno della mega operazione.

Secondo il governo di Rio l'operazione mira ad arrestare le persone coinvolte nell'escalation di violenza delle ultime settimane.

In particolare, riferisce Cnn Brasil, la polizia cerca le persone coinvolte nell'addestramento ai metodi di guerriglia di individui coinvolti nell'assassinio di tre medici avvenuto la scorsa settimana a Barra da Tijuca, e nel recente lancio di ordigni esplosivi sull'Avenida Brasil.



