Terremoto di magnitudo 6.0 nel sud del Messico

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito lo stato di Oaxaca, nel sud del Messico, con epicentro nella cittadina di Matias Romero, secondo quanto afferma l'istituto sismologico messicano. Non si ha ancora notizia di vittime o di danni gravi.

La scossa è stata avvertita anche nella capitale Città del Messico, che dista oltre 500 km dall'Oaxaca, e dove diverse persone hanno lasciato le loro abitazioni.

L'istituto geosismico Usa, Usgs, da parte sua ha riportato sul suo sito il rilevamento di una scossa di magnitudo 5.8.

Al momento non sono state segnalate "perdite di vite umane", ha dichiarato alla stampa Jesus Romero, segretario del governo di Oaxaca. Il terremoto ha tuttavia danneggiato alcune strade, in particolare quella che conduce all'Istmo di Tehuantepec, lo stretto tratto di territorio messicano che separa l'Oceano Pacifico dall'Oceano Atlantico, ha dichiarato il funzionario.

Nella città di Oaxaca, le recinzioni degli edifici sono state danneggiate. Crepe anche su un edificio che ospita un ospedale e un ponte stradale, ha detto Romero, aggiungendo che ci sono state interruzioni di corrente.



