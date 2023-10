Bolsonaro ricorre alla Corte suprema contro l'ineleggibilità

La difesa di Jair Bolsonaro ha presentato un ricorso straordinario alla Corte suprema (Stf) contro l'ineleggibilità dell'ex presidente brasiliano determinata a giugno dal Tribunale superiore elettorale (Tse).

Gli avvocati dell'ex leader di destra contestano l'inclusione nel processo della cosiddetta "bozza di colpo di Stato", a loro giudizio allegata impropriamente, e chiedono che la sentenza di ineleggibilità venga dunque annullata.

Il documento apocrifo venne rinvenuto a gennaio dalla polizia federale nella casa dell'ex ministro della Giustizia, Anderson Torres.

Bolsonaro è stato condannato dal Tse con l'accusa di aver messo in dubbio il sistema elettorale durante un incontro con gli ambasciatori stranieri. L'ex presidente non potrà dunque candidarsi a nessuna carica politica per un periodo di otto anni.



