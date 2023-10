Allarme topi a Bogotà, le strade prese d'assalto

Allarme topi nella capitale colombiana, Bogotà, le cui strade sono prese d'assalto da gruppi sempre più numerosi di roditori in cerca di cibo, senza essere intimoriti dalla presenza delle persone. Una delle zone più critiche è Ciudad Bolívar, dove i ratti, alcuni grandi come conigli, provocano paura, incidono sulla circolazione pedonale e iniziano a raggiungere le case.

Il numero di ratti nella città è salito alle stelle negli ultimi mesi, ma i residenti affermano che il problema è vecchio e alimentato dalla negligenza delle autorità. L'assessorato comunale alla Sanità, dal canto suo, dichiara che l'infestazione è causata principalmente da un'inadeguata gestione dei rifiuti, sia nelle abitazioni che negli esercizi commerciali. Il fenomeno crescente dei topi a Bogotà è venuta alla luce quando i video degli animali in supermercati, stazioni ferroviarie, parchi e persino ponti hanno cominciato a circolare sui social. Uno dei filmati divenuti più virali è stato registrato al Portal Eldorado, il trafficato terminal dei trasporti pubblici della metropoli.



