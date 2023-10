Primo indigeno eletto nell'Accademia brasiliana di lettere

L'ambientalista, leader indigeno e scrittore Ailton Krenak è il primo rappresentante dei popoli nativi del Brasile ad essere eletto come membro "immortale" dell'Accademia brasiliana di lettere (Abl), con sede a Rio de Janeiro.

L'autore di 'Idee per rinviare la fine del mondo' e 'La vita non è utile' occuperà la sedia numero 5, che apparteneva allo storico José Murilo de Carvalho, morto ad agosto all'età di 83 anni.

In un comunicato divulgato sui social, l'Abl ha sottolineato che "la voce di Krenak è fondamentale nello scenario attuale, poiché costituisce un collegamento tra il ricco patrimonio culturale e storico dei popoli originari e la letteratura nazionale".

La sua elezione è "una pietra miliare per Abl, che riafferma il proprio impegno nel promuovere la diversità e l'inclusione dentro l'istituzione e nella letteratura brasiliana", conclude la nota.



