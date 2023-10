Colombia: ambasciatore d'Italia presenta le credenziali a Petro

Il nuovo ambasciatore italiano in Colombia, Giancarlo Maria Curcio, ha consegnato le lettere credenziali al presidente Gustavo Petro, in un evento che si è svolto presso la sede del governo.

In un precedente incontro con Curcio, il viceministro degli Esteri, Francisco Coy, dichiarò che l'interesse di Bogotà era quello di "rafforzare le relazioni politiche ed economiche con l'Italia e promuovere l'agenda attorno alla cooperazione su questioni come pace totale, agricoltura, cultura ed educazione".

Curcio è stato ambasciatore d'Italia in Perù e Panama, nonché console generale a Buenos Aires e ambasciatore nella Repubblica Dominicana, Haiti, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis. È stato inoltre consulente del capo del servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati, nonché capo segreteria della Direzione generale Cooperazione economica e finanziaria multilaterale.



