La Vespucci in Brasile, esercitazione congiunta a Fortaleza

La nave scuola Amerigo Vespucci ha ormeggiato oggi a Fortaleza, nel nord del Brasile, dove ha effettuato un'esercitazione congiunta con la nave pattuglia Macau, del Comando Navale Nord-Est della marina militare brasiliana.

L'esercizio, battezzato "Passex", ha visto le due imbarcazioni effettuare una navigazione congiunta "con l'obiettivo di innalzare il livello dell'addestramento navale e di rafforzare i legami di amicizia tra le due nazioni", si legge in una nota.

Tra Amerigo Vespucci e Macao sono state svolte esercitazioni di comunicazione mediante proiettori, manovre tattiche e passaggi a distanza ravvicinata, con i relativi saluti secondo le tradizioni navali.

L'Amerigo Vespucci resterà ormeggiata a Fortaleza, capitale dello stato del Ceara', dal 4 all'8 di ottobre nel molo 106 del Porto di Mucuripe.

In occasione della visita della nave scuola il 6 ottobre si terrà l'incontro scientifico "Italia-Brasile: sulle orme di Amerigo Vespucci, dal Mediterraneo all'Atlantico".

Si tratta di un'iniziativa congiunta dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia e dell'Istituto di Scienze Marine (LaboMar) dell'Università Federale del Ceara' , con il sostegno del governo dello Stato del Ceara'.

Nel corso dell'incontro verranno affrontati argomenti chiave, come la diffusione delle specie invasive negli oceani, la crescente preoccupazione per l'inquinamento da microplastiche, i programmi di monitoraggio a lungo termine e l'interconnessione tra economia, clima e ambiente oceanico.

La prossima tappa della nave scuola nel quadro del World Tour iniziato il primo luglio da Genova è prevista invece a Rio de Janeiro.



