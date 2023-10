Inizia la campagna a El Salvador, Bukele cerca la rielezione

È iniziata a El Salvador la campagna in vista delle elezioni del 4 febbraio 2024, quando l'attuale presidente, Nayib Bukele, tenterà una polemica rielezione. Sette partiti si contenderanno le urne, dove sei milioni di salvadoregni sceglieranno anche 60 deputati per il Congresso unicamerale.

Nel settembre 2022, Bukele annunciò la sua decisione di ricandidarsi dopo che la Camera costituzionale della Corte suprema gli concesse la possibilità di presentarsi per un secondo mandato. Una sentenza che ha generato polemiche perché la Costituzione del Paese non consentiva la rielezione.

Dai sondaggi emerge un ampio sostegno al 42enne presidente conservatore, che nel marzo 2022 lanciò una "guerra" contro la criminalità organizzata ottenendo il 90% di consensi, nonostante i suoi metodi siano stati criticati dalle organizzazioni per i diritti umani.



