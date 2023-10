In Argentina alla scoperta del nord con le 'rotte della natura'

Dalle montagne arcobaleno al 'Treno per le nuvole' il "Norte Argentino" resta un tesoro nascosto. Ma non ancora per molto. "Già oggi è la destinazione nazionale più ricercata ed ha un enorme potenziale di crescita", ha annunciato il ministro del Turismo, Matias Lammens, alla fiera internazionale del settore (Fit), a Buenos Aires.

Il focus del governo è ora lo sviluppo dell'accoglienza delle province settentrionali di Salta, Jujuy, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero e La Rioja. Per farlo, l'esecutivo ha messo in campo programmi di finanziamento per le infrastrutture e per la creazione delle cosiddette "Rutas Naturales" (Rotte della natura), itinerari turistici che esplorano i maestosi paesaggi delle valli e gli altipiani delle sei province del Nord e che invitano a conoscere anche i sapori di una gastronomia che si nutre di tradizioni ancestrali.

La promozione di questi nuovi spot è stata accompagnata dal rafforzamento dei collegamenti aerei interni tra Buenos Aires e le capitali provinciali attraverso la compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas e le low cost Fly Bondi e Jet Smart.





