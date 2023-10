Emergenza idrica, vice di Lula e altri ministri in Amazzonia

Il vicepresidente brasiliano, Geraldo Alckmin, e la ministra dell'Ambiente, Marina Silva, visitano oggi lo Stato di Amazonas, colpito dalla peggiore siccità degli ultimi anni.

"La questione più urgente riguarda l'acqua, il cibo e il carburante. I comuni stanno trasmettendo i piani di lavoro al ministero dell'Integrazione regionale e le risorse per servire la popolazione non mancheranno", ha dichiarato Alckmin.

I principali fiumi dell'Amazzonia, come il Negro e il Solimões, sono a livelli critici, compromettendo il trasporto della popolazione e l'approvvigionamento di città e villaggi.

Dei 62 comuni di Amazonas, 56 sono in allerta. La settimana scorsa almeno due persone sono morte in una frana dovuta all'erosione nel villaggio di Arumã, scomparso dalla mappa.

Silva, da parte sua, ha espresso preoccupazione anche per la morte di oltre 100 delfini nel lago Tefé e ha promesso un reddito di emergenza per i pescatori.

Della delegazione del governo faranno parte anche i ministri José Mucio Monteiro (Difesa), Alexandre Silveira (Miniere ed Energia), Sonia Guajajara (Popoli indigeni) e Waldez Góes (Sviluppo regionale).



