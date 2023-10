Centenario di Calvino, Cuba celebra suo cittadino illustre

Cuba si prepara a celebrare il centenario di Italo Calvino, che nacque in una cittadina nella provincia dell'Avana, Santiago de las Vegas. Il programma di iniziative in onore dello scrittore è stato presentato nella capitale da rappresentanti locali alla presenza dell'ambasciatore d'Italia, Roberto Vellano, che ha messo in risalto la vasta produzione dell'autore di romanzi, racconti e saggi.

Il legame di Calvino con Cuba, dove nacque il 15 ottobre 1923, fu fortissimo: qui infatti suo padre lavorava come agronomo. La famiglia si trasferì successivamente a Torino, ma lo scrittore tornò sull'isola nel 1964, quando era già un autore rinomato, su invito della Casa de las Américas.

Il programma commemorativo - che dall'11 al 15 ottobre si snoderà in varie sedi, tra cui la Società Dante Alighieri - prevede la costruzione di un Parco letterario allegorico a lui dedicato.



