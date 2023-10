Una frana cancella dalle mappe un villaggio in Amazzonia

Il villaggio di Aruma, a Beruri, un comune situato a 173 chilometri da Manaus, nello stato di Amazonas, è stato inghiottito da una frana. Lo rende noto il governatore, Wilson Lima. Un bambino è morto, mentre i vigili del fuoco stanno cercando quattro dispersi. Altre dieci persone risultano ferite, e 200 residenti della comunità sono rimasti senza casa.

Il villaggio di Arumá, "è scomparso dalle cartine geografiche" per una frana, causata dall'erosione, risultato finale della grave siccità che colpisce l'Amazzonia, col deterioramento del suolo e delle rocce, afferma il pastore Moises dell'Universal Chiesa del Regno di Dio.

"Le case galleggianti, la chiesa, il centro sanitario, la scuola, è stato inghiottito tutto. Continuava a cadere terra. E' stato terrificante", testimonia il religioso.

Prima della devastazione, Beruri, come molti altri villaggi lungo i fiumi dell'Amazzonia, aveva un piccolo porto e una costa circondata da edifici colorati.

La siccità sta colpendo circa mezzo milione di persone secondo il governo di Amazonas, dove più di 40 comuni, tra cui la capitale Manaus, sono stati dichiarati in stato di emergenza.

La Segreteria di stato per l'Ambiente ha inviato cesti alimentari a sostegno delle famiglie rimaste senzatetto.



