Il Brasile assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza Onu

Il rafforzamento del multilateralismo come strumento per la pace e lo sviluppo sarà al centro dell'agenda del Brasile alla presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che prende il via oggi.

E' quanto si legge in una nota del governo di Luiz Inacio Lula da Silva, che punta apertamente a ottenere anche un seggio permanente nel Consiglio alla pari delle grandi potenze mondiali.

"Promuovendo il dialogo, soluzioni pacifiche e la partecipazione delle donne ai negoziati di pace, il Brasile rafforza il suo marchio di diplomazia attiva a favore del multilateralismo come strumento per la ricerca della pace e dello sviluppo", si legge nella nota. Il governo di Brasilia si dice quindi sicuro che "i risultati del Brasile durante la presidenza di ottobre rafforzeranno le credenziali del Paese per assumere un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza riformato".



