Siccità in Amazzonia, il governo brasiliano invierà aiuti

Il governo brasiliano invierà aiuti umanitari allo Stato di Amazonas, che racchiude gran parte della foresta amazzonica, per far fronte alla grave siccità che ha investito la regione dopo il passaggio del Niño: lo ha annunciato la ministro dell'Ambiente, Marina Silva.

Secondo l'ex attivista ecologica, 56 municipi su un totale di 62 corrono "rischi nella fornitura di cibo, acqua potabile, nonché di prodotti per l'igiene e medicinali" per la popolazione.

Finora l'emergenza siccità è stata dichiarata in 15 comuni, con 111mila persone colpite, secondo un comunicato della Protezione civile di Amazonas.

"Si prevede che saranno necessarie circa 300mila ceste basiche (casse con dentro alimenti di base tipo riso, fagioli e farina, ndr)" per aiutare i residenti con i beni di prima necessità, è stato spiegato.



