Argentina: migliaia in piazza sfidano Milei sull'aborto

Migliaia di argentini ieri sono scesi in piazza, a Buenos Aires, in difesa dell'aborto. I manifestanti hanno ribadito che un'eventuale vittoria dell'ultraconservatore Javier Milei alle elezioni presidenziali del 22 ottobre potrebbe rimettere in discussione l'interruzione volontaria di gravidanza, che da gennaio 2021 è divenuta legale nel Paese fino alla 14/ma settimana.

Milei ha vinto a sorpresa le primarie presidenziali di agosto ed oggi guida le intenzioni di voto. In un eventuale ballottaggio sfiderebbe Sergio Massa, attuale ministro dell'Economia e candidato della coalizione di governo (centrosinistra).

L'economista ultraliberale ha più volte espresso la sua contrarietà all'aborto, ma ha indicato che, se fosse eletto presidente, lo sottoporrà a referendum.

In America Latina l'aborto è attualmente autorizzato solo da Cuba, Uruguay, Colombia e Messico.



