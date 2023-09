Lula, domani intervento all'anca per impiantare una protesi

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, verrà ricoverato domani in un ospedale di Brasilia per un intervento chirurgico all'anca che richiederà un'anestesia generale e un periodo di osservazione di almeno due giorni.

E' quanto ha confermato all'ANSA una fonte del governo precisando che "il ricovero e l'intervento chirurgico del presidente avverranno venerdì mattina" e che "il presidente dovrebbe fare ritorno al palazzo di governo (Alvorada) all'inizio della prossima settimana".

L'operazione alla quale si sottoporrà Lula presso l'ospedale Sirio-Libanese della capitale è per impiantare una protesi al femore destro.

L'intervento all'anca "nonostante sia complesso, è rapido e il recupero è semplice" ha detto il chirurgo Rodrigo Kunz, della Società Brasiliana di Ortopedia e Traumatologia, sottolineando che "i rischi maggiori sono la trombosi o l'embolia" ma che "si tratta di casi rari".

"Ad alcuni potrebbe non piacere, ma io sono predestinato a vivere 120 anni. E poiché credo davvero nella scienza, mi sottoporrò ad un'operazione al femore per andare avanti altri 50 anni", aveva detto ieri il presidente.



