Crisi migratoria, il Messico convoca un vertice per ottobre

Il Messico, "sopraffatto" dalle cifre record di migranti in marcia verso la frontiera con gli Stati Uniti, ha convocato un vertice dei ministri degli Esteri di dieci Paesi dell'America Latina. L'obiettivo è mettere a punto un piano comune di aiuti, per far fronte alle cause profonde che muovono i flussi.

L'iniziativa arriva dopo il picco di attraversamenti nella giungla del Darien, tra Colombia e Panama, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo.

"Non è una questione che riguarda solo il Messico, è strutturale e dobbiamo affrontarla con un piano comune", ha dichiarato il presidente Andres Manuel López Obrador in una conferenza stampa, spiegando che l'incontro avrà luogo nella prima metà di ottobre.

La settimana scorsa, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il capo della diplomazia messicana, Alicia Barcena, aveva lanciato l'allarme: "Siamo sopraffatti".

Secondo un documento diffuso dall'International Rescue Committee (Irc), nei primi otto mesi di quest'anno sono già 350mila le persone avventuratesi nella selva del Darien, rispetto alle 250mila dell'intero 2022.



