Brasile: leoni marini spuntano a sorpresa nella città inondata

Nuove inondazioni per il maltempo nel Rio Grande so Sul, lo Stato nel sud del Brasile colpito per due volte nel mese da un ciclone extratropicale: il Lago Guaíba, nel centro storico del capoluogo, Porto Alegre, ha raggiunto il livello di 3,17 metri, il più alto dal 1941.

L'esondazione ha causato danni in diverse zone della città, tra cui la caduta di alberi e il blocco delle strade, lasciando isolate alcune centinaia di residenti.

I forti temporali hanno fatto innalzare il livello anche della Lagoa dos Patos, provocando allagamenti in alcuni quartieri di Porto Alegre. Sul marciapiede davanti al mercato pubblico del comune gli abitanti hanno assistito a una scena inusitata: due leoni marini sono emersi dalle acque tra la sorpresa dei passanti. In un video è possibile vedere gli animali "interagire" con due cani presenti sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA