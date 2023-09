Brasile: cambio guardia a Corte Suprema, Barroso neo presidente

Il giudice Luís Roberto Barroso - in passato avvocato difensore dell'ex terrorista Cesare Battisti - entra in carica oggi come nuovo presidente della Corte suprema brasiliana (Stf), in sostituzione di Rosa Weber, che lascia il posto per raggiunti limiti di età (75 anni).

Barroso - noto per le feroci schermaglie con l'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro - da neo presidente della Stf erediterà un complesso di 4.889 casi, la maggioranza dei quali però già decisi (e solo in attesa di un eventuale ricorso).

Nei suoi dieci anni da giudice della Corte, composta da undici togati, Barroso è stato relatore di casi importanti quali la protezione dei popoli indigeni contro l'invasione delle loro terre da parte dei latifondisti e l'azione con la quale sono stati vietati gli sfratti in aree urbane e rurali durante la pandemia di Covid-19.



