Lula, 'a qualcuno non piacerà, ma vivrò fino a 120 anni'

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, spera di vivere fino a 120 anni. Ne ha parlato oggi ad una cerimonia a Palazzo Planalto, riferendosi all'intervento chirurgico all'anca, a cui si sottoporrà dopodomani (venerdì 29 settembre), all'ospedale siro-libanese, nella capitale.

"Ad alcuni potrebbe non piacere, ma io sono predestinato a vivere 120 anni. E poiché credo davvero nella scienza, mi sottoporrò ad un'operazione al femore per andare avanti altri 50 anni. Il femore si è consumato in questi 77 anni", ha detto in tono scherzoso. "Ho 77 anni e mi sento un ragazzo. Quando lotti per una causa, il tempo non passa. Il tempo passa quando non si hanno obiettivi", ha aggiunto.

Domani Lula farà gli esami cardiaci e del sangue, per confermare la sua idoneità all'anestesia generale.

"Ho sempre avuto paura dell'anestesia, ma ora me la farò fare e tornerò in forma. Ho un impegno con questo Paese", aveva detto ieri in un'intervista sui social. Lula vorrebbe restare in convalescenza per circa 3 o 4 settimane al Palazzo dell'Alvorada, prima di tornare al Planalto.



