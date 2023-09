Brasile: 50 i morti in Rio Grande,possibile un nuovo ciclone

È salito a 50 il bilancio delle vittime dei forti temporali che hanno colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, dove, secondo l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet), potrebbe verificarsi un nuovo ciclone extratropicale.

Una donna di 60 anni è morta dopo che la sua auto è stata trascinata dall'acqua in un torrente a Barra do Riveiro, nella regione metropolitana del capoluogo, Porto Alegre, e il suo corpo è stato ritrovato nelle ultime ore dai vigili del fuoco.

Tre persone sono rimaste ferite a causa delle precipitazioni cadute anche ieri e altre nove risultano ancora disperse per le inondazioni verificatesi all'inizio del mese, il peggior disastro naturale degli ultimi 40 anni per il Rio Grande do Sul.

Visto il rischio di formazione di un nuovo ciclone restano nel frattempo in allerta 78 comuni della regione, ha sottolineato Inmet.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA