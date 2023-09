Ue-Mercosur, presidente del Paraguay pronto a lasciare negoziati

Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha dichiarato che interromperà i negoziati tra il Mercosur e l'Unione europea se le parti non raggiungeranno un accordo prima del 6 dicembre, quando il Brasile cederà al suo Paese la presidenza del blocco sudamericano.

Peña aveva criticato l'andamento dei colloqui già prima di assumere la carica di presidente. Al ritorno dal suo primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti, durante il quale ha partecipato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il capo dello Stato ha assicurato di aver comunicato al suo omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, la sua intenzione di cercare altri accordi.

"Ho chiesto al presidente Lula di chiudere il negoziato, perché se non chiude non continuerò nel prossimo semestre", ha dichiarato Peña in una conferenza stampa. "Dedicherò il prossimo semestre alla conclusione di accordi con altre regioni del mondo e sono sicuro che raggiungeremo un accordo molto rapidamente (...) è il caso di Singapore e degli Emirati Arabi Uniti", ha aggiunto.

Lula ha detto che spera di concludere entro quest'anno i colloqui sull'accordo, che sono rimasti in sospeso dal 2019 in gran parte a causa delle preoccupazioni ambientali europee.





