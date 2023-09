In Brasile caldo record in 4 città, sfiorati i 40 gradi a Rio

Con massime di almeno 33 gradi, quattro capoluoghi brasiliani ieri hanno battuto il record di temperatura più alta dell'anno, secondo l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet). Le città in questione sono state Curitiba (33,1 gradi), San Paolo (36,5), Belo Horizonte (37,1) e Rio de Janeiro (39,9).

A Cuiabá nel pomeriggio di ieri i termometri hanno raggiunto i 40,1 gradi, mentre hanno toccato i 39 gradi a Teresina.

Sabato l'Inmet aveva lanciato l'allerta rossa (grande pericolo) per un'ondata di caldo in aree di 10 Stati, oltre al Distretto Federale di Brasilia. L'allarme dell'istituto prevede che la temperatura rimarrà di 5 gradi sopra la media per un periodo superiore a cinque giorni, il che rappresenta un rischio per la salute.



