Bolivia: ex presidente Morales annuncia ricandidatura nel 2025

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza del suo Paese per le elezioni del 2025, nel mezzo di crescenti tensioni con il governo del suo erede politico e attuale capo dello Stato, Luis Arce.

"Ho deciso di accogliere le richieste della nostra militanza e di tante sorelle fratelli [...] per candidarmi alla presidenza della nostra amata Bolivia", ha scritto sui social l'ex sindacalista di 63 anni, in carica dal 2006 al 2019.

Morales è il primo politico boliviano ad annunciare la sua intenzione di correre per la presidenza del Paese nel 2025, nonostante i dubbi sulla costituzionalità della sua candidatura.

Nel frattempo, il suo partito al governo, il Movimento al socialismo (Mas), ha convocato per la prossima settimana un congresso in cui verrà formata una commissione organizzatrice per le primarie, nelle quali verranno scelti, a dicembre o gennaio, i propri candidati alla presidenza e alla vicepresidenza.

Negli ultimi mesi, Morales ha accusato il ministro del Governo, Eduardo del Castillo, e quello della Giustizia, Ivan Lima, di condurre azioni politiche contro di lui e di cercare di coinvolgerlo in casi di corruzione.



