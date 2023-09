La Colombia rende omaggio a Botero, al via le esequie a Bogotà

Hanno preso il via oggi nel Campidoglio Nazionale di Bogotà le esequie di Stato di Fernando Botero, l'artista colombiano più noto ed universale, morto una settimana fa all'età di 91 anni. Il feretro ha fatto il suo ingresso nel palazzo del Congresso ricoperto con la bandiera colombiana e scortato dai soldati della Guardia Presidenziale in uniforme cerimoniale.

La camera ardente è stata allestita nella Sala Ellittica del parlamento dove era già presente la famiglia di Botero, così come ministri, deputati, magistrati e ambasciatori.

L'accesso del pubblico è consentito da oggi fino a lunedì, quando nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione si terrà una cerimonia liturgica presieduta dall'arcivescovo di Bogotá, Luis José Rueda, con la presenza del presidente della Repubblica, Gustavo Petro, e dei figli di Botero.

Lunedì il feretro del pittore e scultore sarà portato al Museo Botero prima di essere trasferito a Medellín, sua città natale, dove sarà onorata nel Museo di Antioquia, con accesso pubblico.

Infine, il corpo dell'artista sarà cremato a Medellín e le sue ceneri saranno successivamente trasferite al cimitero di Pietrasanta, sua ultima dimora.



