Brasile:allarme rosso per il caldo, previsti fino a 41 gradi

L'Istituto nazionale di meteorologia (Imet) del Brasile, dove è l'ultimo giorno di inverno, ha emesso un "allarme rosso" per l'ondata di caldo che colpisce praticamente tutto il Paese e dove oggi in diversi capoluoghi la temperatura potrebbe superare i 35 gradi. In totale, nove Stati sono in allerta: San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Tocantis, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

A San Paolo, la città più grande e popolosa del Paese, la temperatura potrebbe raggiungere i 33 gradi nel pomeriggio, mentre nel suo entroterra le temperature dovrebbero salire fino a 38 gradi, secondo l'istituto Climatempo. Per domenica è previsto un massimo di 41 gradi su alcune spiagge della costa di San Paolo.

A causa della canicola, dieci tende e ambulanze sono state installate in punti strategici della megalopoli per soccorrere i senzatetto e i venditori ambulanti. Gli addetti municipali distribuiscono acqua, berretti e frutta per proteggere la popolazione più vulnerabile.

Il governo di Tocantins, in Amazzonia, ha raccomandato alle scuole di sospendere le attività fisiche all'aperto. Nel capoluogo, Palmas, i termometri oggi potrebbero raggiungere i 40 gradi.



