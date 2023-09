Cuba riceverà dalla Francia 1.000 mucche da latte inseminate

Organizzazioni francesi solidali con Cuba hanno deciso di contribuire ad alleviare la carenza alimentare esistente nell'isola con un programma di aiuti intitolato del valore totale di tre milioni di euro, che consisterà nell'invio di un migliaio di mucche da latte inseminate.

Una "rete di imprese solidali, fra cui 'Club des 33' e l'associazione 'Cuba Coopération France (CubaCoop)' - riferiscono i media cubani -, hanno deciso di dare vita al progetto che è denominato 'Dai latte a tuo figlio'.

I promotori dell'iniziativa hanno affermato che le loro donazioni mirano principalmente a contrastare gli effetti dell'embargo economico imposto all'isola dagli Stati Uniti.

Il piano consiste appunto nell'inviare a Cuba "mille mucche inseminate" per "rafforzare" questo settore martoriato di Cuba.

Gli organizzatori hanno firmato un protocollo con le autorità locali, guidate dal ministero dell'Agricoltura cubano.

Per il progetto sono state scelte mucche della razza Montbéliarde, adattabili a climi tropicali e forti produttrici di latte. I responsabili dell'iniziativa ora lavoreranno alla creazione delle "condizioni per il loro arrivo a Cuba, risolvendo problemi di trasporto, quarantena, assistenza veterinaria e garanzia del tipo di alimentazione" dei bovini.





