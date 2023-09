Bolsonaro lascia l'ospedale, sarà in convalescenza a San Paolo

L'ex presidente ultraconservatore brasiliano, Jair Bolsonaro, ha lasciato l'ospedale Vila Nova Star di San Paolo, dove martedì è stato operato per rimediare alle conseguenze dell'accoltellamento subito durante la campagna elettorale del 2018.

Su consiglio medico, Bolsonaro resterà in convalescenza a San Paolo, con l'ex first lady. La coppia soggiornerà al Palacio dos Bandeirantes, su invito del governatore dello Stato, Tarcisio de Freitas.

Bolsonaro è stato operato all'addome per la correzione di un'ernia iatale e il trattamento delle ali intestinali.



