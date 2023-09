Argentina: scoperto in Patagonia nuova specie di elasmosauro

Un residente della provincia argentina di Chubut ha scoperto casualmente qualche tempo fa in un terreno di sua proprietà lo scheletro quasi completo di una nuova specie di elasmosauro, un gigante marino della preistoria dell'ordine dei plesiosauri che coesisteva con i dinosauri.

Lo studio sui reperti fossili dell'animale preistorico, ribattezzato 'Chubutinectes carmeloi' in ricordo del nome del suo scopritore, è stato realizzato da ricercatori del Conicet (equivalente del Cnr italiano) e pubblicato di recente sulla rivista Cretaceous Research.

Gli esperti hanno confermato che quello rinvenuto in Chubut è una specie di plesiosauro, un gruppo di rettili marini che visse in tutte le acque del pianeta tra l'inizio del Giurassico e la fine del Cretaceo, fra 201 e 65 milioni di anni fa.

'Chubutinectes carmeloi', si sostiene, "è l'olotipo, cioè l'unico esemplare esistente fino ad oggi, di una nuova specie all'interno della famiglia degli elasmosauri, ordine dei plesiosauri, che aveva un collo molto lungo e una testa relativamente piccola".

Con un tronco lungo circa due metri, precisa lo studio, la lunghezza totale del suo corpo è stimata intorno agli otto metri, mentre il suo peso sarebbe stato di circa 2.000 chili, "il che lo rende un elasmosaurio di medie dimensioni".

José Patricio O'Gorman, ricercatore del Conicet principale autore della pubblicazione scientifica, ha confermato che i fossili rinvenuti rappresentano una gran parte dello scheletro del corpo e degli arti anteriori e posteriori".

"La conclusione che abbiamo tratto - ha sottolineato O'Gorman - è che siamo di fronte a una nuova specie, la terza descritta in Argentina, perché ha caratteristiche diverse dalle altre due specie conosciute".



