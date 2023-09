Argentina, il settore dell'energia chiede regole chiare

Nel contesto di una forte crisi di liquidità e a meno di due mesi dal primo turno delle elezioni presidenziali, il comparto dell'energia in Argentina preme per la definizione di regole chiare e di consensi politici sui quali basare lo sviluppo di un settore strategico per il futuro del Paese.

E' quanto emerso in occasione dell'inaugurazione dell'Argentina Oil & Gas, importante fiera internazionale organizzata dall'Istituto argentino del petrolio e del gas (Iapg) e che si svolge ogni anno a settembre a Buenos Aires "Ciò che è sostanziale oggi è che le forze politiche concordino su quali saranno le condizioni in cui l'industria si svilupperà in futuro perché solo così possiamo mandare il messaggio agli investitori che queste regole del gioco saranno mantenute nel tempo. Con le giuste condizioni, il settore può produrre molto di più", ha affermato in questo senso il direttore del Iapg, Ernesto Lopez Anadon.

La sottosegretaria all'Energia del governo di Alberto Fernandez, Flavia Royon, presente alla cerimonia di inaugurazione, ha ribadito da parte sua che "l'energia è chiaramente una parte importante della soluzione ai problemi macroeconomici del nostro Paese" ricordando le infrastrutture costruite dal governo per oltre 18 miliardi di dollari, compreso il gasdotto Nestor Kirchner che permetterà esportare il gas di Vaca Muerta fino al Brasile.

Royon ha affermato in questo senso di voler "continuare a lavorare con tutti gli attori con i quali si è già riuscito a stabilire accordi e meccanismi per il benessere di tutto il Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA