Il Cile omaggia Allende, esposte le scarpe indossate l'11/9

Il presidente cileno Gabriel Boric ha inaugurato oggi, alla vigilia del 50/o anniversario del colpo di stato dell'11 settembre 1973, uno spazio denominato 'Camminata di un democratico' nel portone ad est del palazzo della Moneda, al n.80 della calle Morandé, in cui sono state collocate le scarpe che Salvador Allende indossava l'ultimo giorno della sua vita.

Boric ha sottolineato che "oggi , poco prima del 50/o anniversario della sua morte, rendiamo omaggio ad un uomo, la cui morte è avvenuta in difesa della democrazia e dello Stato di diritto." "E lo facciamo - ha proseguito - attraverso un oggetto che come ha ben detto la nipote (Marcia Tambutti), con cui siamo d'accordo, riflette il suo cammino vitale, la sua incrollabile decisione di adempiere al mandato che il popolo gli ha dato".

La vetrina e le scarpe sono state donate dalla Fondazione Salvador Allende, con l'obiettivo fra l'altro di "ripristinare l'unico traccia che resta del leader di Unidad Popular in quel giorno storico" in cui "pagò con la vita la fedeltà del popolo".





