De Masi: Lula, 'perdo un grande amico mio e del Brasile'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, impegnato nei lavori del G20 a New Delhi, ha fatto diffondere dal suo ufficio stampa un comunicato riguardante il decesso di Domenico De Masi, in cui si dice "sorpreso e rattristato dalla scomparsa del mio amico, che ho incontrato l'ultima volta, meno di tre mesi fa, a Roma. Era, come sempre, vivace, con analisi intelligenti e pieno di idee e progetti".

Pubblicando una foto in cui abbraccia l'amico, Il capo dello Stato brasiliano definisce il sociologo italiano come un "intellettuale instancabile e personaggio pubblico appassionato" che "è sempre stato difensore delle cause sociali, del progresso delle conquiste umane e di un mondo più giusto e solidale".

De Masi, ha poi ricordato Lula, "è sempre stato molto attento e affettuoso nei confronti del Brasile, visitando molto spesso il Paese, senza alcun timore di prendere posizione, anche nei momenti più difficili".

"Ti sarò eternamente grato - aggiunge poi - per la visita che mi hai fatto quando ero in carcere a Curitiba. E poi sono stato felice di poterti rincontrare nella tua amata Italia".

De Masi, conclude il comunicato, lascia un'opera immensa, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Lascia dietro di sé anche tanti insegnamenti, allievi ed estimatori. Le mie condoglianze alla sua compagna, Susi Del Santo, alla sua famiglia e ai suoi amici".



