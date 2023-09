Brasile: stato di calamità in 79 città del Rio Grande do Sul

Il ministero dell'Integrazione e dello Sviluppo regionale brasiliano ha riconosciuto la condizione di calamità pubblica in 79 città dello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, dove il numero dei morti è intanto salito a 42 (uno nello Stato confinante di Santa Catarina), in base all'ultimo bollettino diffuso.

Secondo il ministero, la misura mira ad accelerare l'assistenza da parte della Protezione civile nazionale e degli organismi competenti alla popolazione della regione devastata dal passaggio di un ciclone extratropicale questa settimana.

Le autorità hanno riferito che i maggiori danni si sono registrati, appunto, in 79 comuni, con più di 1.600 senzatetto, 3.000 sfollati e oltre 52.000 persone colpite in qualche modo dal maltempo.

La Protezione civile statale ha intanto rinnovato per oggi l'allerta di pioggia intensa, vento forte e grandine in alcune zone dello Stato, elevando il rischio di temporali nelle prossime ore.

Secondo la meteorologa Vanessa Gehm, un'area di bassa pressione atmosferica combinata con il flusso di umidità proveniente dall'Amazzonia sta favorendo l'instabilità nella metà meridionale dello Stato, che è destinata ad aumentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA