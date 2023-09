Brasile, sale a 46 il numero dei dispersi per il ciclone nel sud

E' salito a 46 il numero dei dispersi per le gravi inondazioni causate nel sud del Brasile dal passaggio di un ciclone extratropicale.

La cifra è stata aggiornata in un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi (ora locale) dalla Protezione Civile dove si riferisce che le ricerche dei dispersi vengono effettuate anche con l'ausilio di droni. Il bilancio delle vittime resta fermo invece a 42 morti.

Tre i comuni che concentrano i casi di sparizioni legati alle inondazioni. Si tratta di Muçìcum, dove risultano scomparse 30 persone, Lajeado e Arroio do Meio dove si registrano otto sparizioni ciascuno.

Più di 10.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle inondazioni e la Protezione Civile stima che il numero delle persone colpite superi le 135.000 in 85 comuni.

Il governo ha dichiarato oggi lo stato di calamità nei comuni colpiti attraverso un'ordinanza firmata dal segretario nazionale della Protezione e Difesa Civile, Wolnei Wolff Barreiros mentre il governatore dello Stato, Eduardo Leite, ha visitato Mucum, la città che ha sofferto maggiormente il passaggio del ciclone e dove si registra il maggior numero di morti e dispersi.

La Protezione civile ha rinnovato nel frattempo anche per oggi l'allerta di pioggia intensa, vento forte e grandine in alcune zone dello Stato, elevando il rischio di temporali nelle prossime ore.

Secondo la meteorologa Vanessa Gehm, un'area di bassa pressione atmosferica combinata con il flusso di umidità proveniente dall'Amazzonia sta favorendo l'instabilità nella metà meridionale dello Stato, che è destinata ad aumentare.





