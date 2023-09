Amazzonia: Lula lancerà green bond alla Borsa di New York

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, il 18 settembre lancerà green bond per i grandi investitori statunitensi alla Borsa di New York.

Il pacchetto di obbligazioni verdi per il debito estero fino a 2 miliardi di dollari sarà annunciato dal leader progressista insieme ai suoi ministri Fernando Haddad (Finanze) e Marina Silva (Ambiente) durante un evento a San Paolo organizzato dalla Federazione delle industrie di San Paolo e dalla Confederazione nazionale dell'industria.

I titoli fanno parte del progetto di sviluppo sostenibile proposto da Lula nel contesto della sua politica contro il cambiamento climatico e di difesa dell'Amazzonia.

L'ambiente sarà uno dei temi che il capo dello Stato dovrebbe menzionare anche nel suo discorso di apertura all'assemblea generale dell'Onu.



