Panama: proteste contro esplorazione di una miniera di rame

Migliaia di manifestanti sono tornati a protestare a Panama contro un progetto che prevede l'estensione dell'esplorazione nella più grande miniera di rame dell'America centrale. La dimostrazione è stata la più numerosa finora, con circa tremila partecipanti, e si è conclusa con tafferugli con la polizia. Le precedenti proteste avevano riunito un centinaio di persone e si sono concluse con scontri violenti e feriti lievi.

Sindacati, insegnanti, studenti, indigeni e ambientalisti hanno marciato per le strade principali della capitale fino al Parlamento, dove si sta svolgendo il primo dei tre dibattiti sul contratto con l'azienda Minera Panama.

Lo scorso marzo il governo e l'azienda, filiale della holding mineraria canadese First Quantum Minerals, hanno raggiunto un accordo su un contratto di concessione, prorogabile per 20 anni, per l'esplorazione della miniera Cobre Panama.



